Salute, controlli medici gratuiti per le donne a Pescara il 10 marzo

Controlli medici gratuiti per le donne a Pescara domenica 10 marzo.

Sono quelli previsti dall'ottava edizione dello Street Health Tour, l'iniziativa itinerante che offre check up medici gratuiti, organizzata dalla Fondazione Ania.

L'obiettivo della Onlus dell'associazione nazionale tra le imprese assicuratrici è quello di diffondere la cultura della prevenzione e del vivere sano.

A Pescara verrà allestito in piazza Primo Maggio un truck con postazioni per check up, operativo dalle ore 10 alle 18. In concomitanza con la Festa della donna, verranno effettuati controlli medici per patologie esclusivamente femminili.

Saranno quindi a disposizione postazioni per:

visite ginecologiche con consulto sulla menopausa;

visite senologiche;

visite per osteoporosi e rischio fratture;

visite cardiologiche con particolare attenzione alla circolazione degli arti inferiori.

Nell'area del truck, inoltre, sarà distribuito un opuscolo dedicato alla menopausa e materiale informativo per promuovere la salute della donna.