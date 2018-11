Giornata Mondiale del Diabete, controlli gratuiti a Pescara il 14 novembre

Anche a Pescara verrà celebrata la Giornata Mondiale del Diabete mercoledì 14 novembre.

In occasione di questo evento, come fa sapere la Asl saranno previsti controlli e screening gratuiti.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla prevenzione e la cura del diabete malattia subdola e pericolosa, che ha raggiunto livelli allarmanti di prevalenza nel mondo.

Lo slogan scelto per il 2018 è “Diabetes concerns every family” (il diabete riguarda ogni famiglia) perché questa patologia può colpire a tutte le età ed essere molto invalidante.

Per questa ragione l'unità operativa complessa (Uoc) Territoriale di Endocrinologia e Metabolismo dell’ospedale Civile di Pescara, diretta da Agostino Consoli, promuove una giornata di prevenzione e screening.

Controlli e screening gratuiti, in accordo con le Ferrovie dello Stato, saranno eseguiti mercoledì 14 novembre, dalle ore 10 alle 16, nella stazione centrale in via Ferrari dove sarà allestito un “punto salute” con la dirigente medico La Verghetta, la dietista Gambacorta, e l’infermiera Rinaldi, che saranno a disposizione per eseguire screening gratuiti e fornire chiarimenti sulla patologia.