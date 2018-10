Prevenzione, un evento per sensibilizzare alla lotta ai tumori del seno

Ottobre è il mese della prevenzione dei tumori del seno, e i “ribbon rosa”, simbolo di Susan Komen Italia, compaiono anche a Pescara in occasione del debutto del neo costituito Comitato regionale.

Venerdì 26 ottobre al Museo Vittoria Colonna si alzerà il sipario su #lartedellaprevenzione, evento di sensibilizzazione e fundraising, organizzato dal “Gruppo 4 Postmoderno Liquido” in collaborazione con il Comitato Abruzzo - Komen Italia, nell’ ambito della Rassegna “Arte&Donna”. Sarà una preziosa occasione per parlare di arte, di prevenzione e di cura dei tumori del seno insieme a:

Prof. Riccardo Masetti, Presidente Komen Italia

Rena Saluppo, Presidente dell’Associazione Gruppo 4

Nicoletta Agostini, Referente del Corso di Arte per la Terapia dell’Accademia di Belle Arti di Roma

Roberto Chinzari, giornalista del Tg1.

Si approfondiranno gli effetti benefici che l’arte esercita sullo spirito con una pennellata di colore e di allegria in grado di illuminare anche le giornate più grigie e di alleggerire, per qualche istante, l’anima dal fardello dei pensieri e delle ansie di chi sta compiendo il difficile percorso della terapia oncologica.

L’opera “Persistenze” dell’artista Rena Saluppo sarà donata dal “Gruppo 4” per realizzare una attività di fundraising, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Komen Italia per progetti dedicati alla salute femminile in Abruzzo. Komen Italia a sua volta, ha scelto di donare il quadro all’U.O.C. Chirurgia Generale ad indirizzo Senologico dell’ospedale G. Bernabeo di Ortona, come simbolo dell’inizio di una fattiva e costruttiva collaborazione a supporto delle “Donne in Rosa” d’Abruzzo.

E non finisce qui. Un altro importante appuntamento di ottobre da segnare in agenda è la tappa abruzzese della Carovana della Prevenzione di Komen Italia, che giovedì 25 e venerdì 26 sarà a Pescara, in Piazza Monsignor Italo Febo anche grazie alla collaborazione con la Caritas diocesana Pescara-Penne.