Ztl in viale Regina Margherita e via De Amicis: sì alla sospensione durante il periodo natalizio

Stop alle ztl nel periodo natalizio in viale Regina Margherita e in via De Amicis. Lo ha deciso il consiglio comunale che ha approvato la mozione presentata dai presidenti delle commissioni mobilità e attività produttive Foschi e Rapposelli, che avevano accolto la richiesta dei commercianti della zona e dell'associazione "Viviamo Pescara" che chiedevano una sospensione della ztl che normalmente entra in vigore il sabato pomeriggio.

Il consiglio ha votato il provvedimento con 4 voti favorevoli della sola maggioranza di centrodestra, 8 contrari e 2 astenuti delle opposizioni. La ztl resterà sospesa dall'8 dicembre al 6 gennaio: il provvedimento punta a dare ossigeno e rilancio alle attività commerciali della zona che da sempre lamentano una significativa penalizzazione per la ztl che impedisce ai potenziali clienti di raggiungere i negozi con l'automobile, a differenza di quanto accade in altre zone limitrofe come corso Vittorio Emanuele.

Inoltre, come ricordano i presidenti delle commissioni, è stato approvato anche un altro ordine del giorno riguardante l'istituzione di un tavolo permanente per la viabilità al quale invitare gli stessi rappresentanti dei commercianti per la programmazione del futuro piano urbano del traffico, della mobilità e dei parcheggi. Questo provvedimento è stato approvato con 25 presenti in aula, 18 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti.

Foschi ha aggiunto:

L’ordine del giorno rappresenta solo la prima risposta emergenziale ai commercianti che ora sanno di avere in Comune un interlocutore valido e disponibile al dialogo e al confronto. Nel frattempo abbiamo girato a sindaco, giunta e uffici tecnici le ulteriori richiestedegli esercenti, richieste che verranno approfondite con l’istituzione del tavolo permanente. Fa sorridere che il centrosinistra abbia bocciato la riapertura al traffico di via Regina Margherita a Natale, dispositivo che ha semplicemente ripreso quanto previsto nella delibera della giunta Alessandrini già nel 2016