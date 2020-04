Zone rosse, Marsilio rassicura i sindaci: "Tamponi a tappeto appena possibile"

I tamponi verranno incrementanti non appena se ne avrà la possibilità nei comuni che rientrano nella zona rossa. A parlare è il governatore della Regione Abruzzo Marsilio che interviene in merito alle preoccupazioni espresse da molti primi cittadini delle zone dove vige ancora la zona rossa speciale.

Marsilio condivide le paure dei sindaci, soprattutto in vista della fase 2 e della riapertura per evitare nuovi focolai e contagi diffusi, utilizzando il sistema dei tamponi a tappeto sulla popolazione:

Occorre studiare tutte quelle iniziative utili e necessarie per garantire azioni nel tempo, anche successivamente a questo periodo di chiusura totale. Ricordo che il lavoro che e' stato fatto sia a domicilio sia con il sistema drive test Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricordiamo che il capogruppo Pd alla Regione Paolucci ha presentato un'interrogazione a risposta scritta per conoscere il numero di tamponi, contagi e dispositivi di protezione del personale sanitario abruzzese.