D'Annuntiis (Regione Abruzzo): "Dal governo negato il contributo per i 10 comuni delle zone rosse"

Il Governo ha negato la concessione del contributo straordinario richiesto dalla Regione Abruzzo per i 10 Comuni individuati come zone rosse per il contagio da Covid-19 (Coronavirus).

Tra di essi anche diversi della provincia di Pescara come Penne, Elice e Montebello di Bertona.

A dirlo è il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D'Annuntiis.

“Dobbiamo constatare, con grande rammarico, la bocciatura dell’emendamento presentato dall’onorevole Antonio Zennaro che richiedeva la concessione di contributo straordinario di 300 mila euro per ognuno dei 10 comuni abruzzesi individuati come "zona rossa", dice D'Annuntiis.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Insieme all’emendamento", aggiunge il sottosegretario, "la maggioranza di governo ha bocciato, quindi, il grido di aiuto che si è sollevato in quelle zone più colpite, rispetto ad altre, dalle restrizioni. Una proposta condivisa da tutti ma che il Governo non ha ritenuto opportuno accogliere. Ci auguriamo che tale intervento possa essere inserito nei prossimi provvedimenti che il Governo andrà ad assumere e, possibilmente, già dalla prima stesura senza passare per la ‘tombola’ degli emendamenti. Rientra, infatti, tra i diritti-doveri della maggioranza elaborare, già dalle prime fasi dell’iter legislativo, provvedimenti a tutela dei territori che successivamente potranno ottenere la convergenza di tutte le forze politiche. Siamo certi che l'onorevole Zennaro vorrà subito riproporre tali iniziative chiedendo che il Governo effettui una rapida inversione di marcia. La Regione Abruzzo, come già fatto in precedenza, sarà a supporto di tali iniziative nelle sedi istituzionali ritenendo indispensabile unire le forze, mettendo da parte le divisioni politiche, avendo come unico fine la tutela dei nostri cittadini”.