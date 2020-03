Zona Rossa speciale, l'appello del segretario Pd Fina: "Serve un presidio medico fisso"

Creare un presidio sanitario fisso nell'area della zona rossa speciale istituita per il Coronavirus, e risolvere la questione dello spostamento dei cittadini che si muovono da un comune all'altro della zona rossa per i servizi essenziali. Le richieste arrivano dal segretario regionale del Pd Fina, alla Regione Abruzzo nell'ambito della gestione dell'emergenza Covid19.

Secondo il segretario, il presidio medico fisso è fondamentale non solo per intervenire in tempo reale e monitorare con più facilità i contagi e le persone malate nella zona della Val Fino e di Elice, ma anche per evitare di sovraccaricare di lavoro l'ospedale di Atri:

La nostra solidarieta' e il nostro pieno appoggio va ai sindaci, a cominciare da quelli che stanno pagando con la propria salute l'esposizione in prima linea. Assieme a medici e operatori sanitari i sindaci sono il riferimento dei cittadini in questa difficilissima fase; presidi da ascoltare e tutelare con attenzione. Un caloroso e affettuoso ringraziamento dell'intera comunita' del Pd va a Vincenzo D'Ercole giovanissimo e combattente sindaco di Castiglione Messer Raimondo, che ha contratto il virus perche' non si e' risparmiato un solo minuto, al fianco dei propri concittadini