Zona rossa speciale, Marsilio conferma la proroga almeno per una settimana

La zona rossa speciale vestina sarà prorogata almeno fino al 10 aprile, per riaccordare i termini di scadenza con le altre due zone rosse speciali, ovvero nella Val Fino e a Caldari di Ortona. Lo ha fatto sapere il presidente della Regione Marsilio intervenuto durante il consiglio regionale in corso all'Aquila nella sede dell'Emiciclo.

Marsilio ha aggiunto che poi ci si confronterà anche con la Asl per capire se sarà necessario prorogare il provvedimento restrittivo che attualmente, in provincia di Pescara, interessa Elice, Penne, Picciano, Civitella Casanova, Montebello di Bertona e Farindola. Intanto il consigliere regionale Pd Blasioli ha chiesto misure speciali di sostegno economico alla popolazione, in linea con quanto accaduto nelle altre zone rosse sul territorio italiano, come la sospensione delle bollette ed il pagamento delle altre utenze.