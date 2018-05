Zona Franca Urbana, Antonelli: “Zero avvisi sul sito del Comune”

A partire da domani, venerdì 4 maggio, sarà possibile, per imprese e professionisti interessati, presentare le domande per accedere alle agevolazioni fiscali della Zona Franca Urbana. Ma c'è un "problema":

“L’amministrazione Alessandrini non ha ritenuto importante inserire alcun avviso pubblico sul sito istituzionale on line del Comune. Non un link, non una nota in rilievo che fungesse da memorandum per gli utenti, zero modulistica, non un riferimento, niente di niente. Francamente fatichiamo a capire perché nessuno si sia preoccupato di ricordare ai cittadini un appuntamento di tale rilievo, considerando, peraltro, che i tempi sono stretti, visto che il termine ultimo per accedere ai benefici è il prossimo 23 maggio, non comprendiamo se tale grave dimenticanza sia imputabile esclusivamente alla solita sciatteria della giunta Comunale o se, magari, qualcuno abbia ritenuto importante divulgare il meno possibile l’iniziativa”.