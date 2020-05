La consigliera Zamparelli difende l'operato del sindaco Masci: "Ha agito per l'interesse dei cittadini e della città"

Massimo sostegno e stima al sindaco Masci per il suo operato durante l'emergenza Coronavirus. Lo ha detto la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Zaira Zamparelli, in merito alle polemiche sollevate in questi giorni dall'opposizione per la gestione della fase di lockdown in città.

La consigliera appoggia anche le scelte fatte dal governatore Marsilio, sottolineando poi come il primo cittadino di Pescara si sia speso 24 ore su 24 per lavorare a tutela della comunità, gestendo una situazione drammatica in maniera eccellente e limitando i danni per la salute pubblica:

