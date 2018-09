Voto alla Regione Abruzzo, manifestazione della Lega a Pescara

Una manifestazione a Pescara per chiedere che l'Abruzzo torni al voto, secondo le regole stabilite dallo Statuto e dalla legge elettorale regionale. La Lega sarà in piazza Unione, sabato 15 settembre alle ore 11, per protestare. Come si legge in una nota del Carroccio,

"Ribadiremo che la democrazia, anche nella nostra regione, si rispetta consentendo ai cittadini di esprimere il loro giudizio su programmi e progetti, senza appellarsi alla burocrazia con il fine di stravolgere un percorso tracciato in maniera chiara e lampante: le elezioni devono essere convocate entro 90 giorni dallo scioglimento del Consiglio regionale".

Sotto attacco l'ex governatore Luciano D'Alfonso e tutto il centrosinistra:

"Vogliono, per i loro interessi, tenere ancora in piedi un governo che può funzionare solo per l'ordinaria amministrazione, imprigionando il territorio in un limbo che non consente alcuna programmazione reale. E che corre il rischio di pagare molto cara questa scelta".

La Lega non vuole "consentire questo scempio" e chiede alle altre forze di centrodestra - Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc e movimenti civici – di aderire alla manifestazione di sabato "per richiamare il centrosinistra, che sta pervicacemente tenendo in ostaggio la Regione, al rispetto delle regole e della democrazia".