Volontari di primo soccorso contro il taglio dei fondi, M5S: "Sposiamo la loro battaglia"

Il Movimento 5 Stelle “appoggia pienamente” le richieste poste dalle associazioni di primo soccorso che, tramite missiva, hanno richiesto un tavolo di confronto con la Regione e l’Assessorato competente per discutere sulla revoca dell’avviso comparso sul sito web della Asl Pescara dal 16 aprile, contenente la manifestazione di interesse per l'affidamento in convenzione dei servizi di soccorso in emergenza con ambulanza con soccorritori trasporto ordinario (ospedalieri ed extra ospedalieri), con ambulanza con soccorritori.

Un "sostegno incondizionato" arriva in particolare dal consigliere regionale Domenico Pettinari, vice Presidente della commissione Sanità, già in prima fila al fianco dell’associazione Croce Rossa nella questione della sede dell’unità operativa provinciale.