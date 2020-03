Tariffe alle stelle e voli cancellati, sindaco Masci sul piede di guerra contro Alitalia

Chiama a raccolta il mondo economico ed istituzionale abruzzese il sindaco Masci per protestare contro la decisione di Alitalia di cancellare almeno per un mese i voli in partenza da Pescara a Milano delle 6.50, e del ritorno da Milano a Pescara delle 22. La decisione, secondo la compagnia di bandiera, è stata presa per il forte calo di prenotazioni registrato da quando è in atto l'emergenza per il Coronavirus.

Ma Masci parla di una decisione inaccettabile ed assurda, soprattutto perchè sopprime un volo cruciale per tutta l'utenza business che conta di poter fare trasferte in giornata a Milano. Per il primo cittadino poi, la questione del Coronavirus non sarebbe attinente e sarebbero altre le motivazioni, che hanno portato anche ad un'impennata delle tariffe con l'ultimo volo in partenza domani 2 marzo al costo di circa 330 euro, mentre Ryanair applica tariffe per Orio al Serio anche di cinque volte inferiori: