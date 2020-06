Visite mediche in ospedale fino alle 22 e nei giorni festivi: la ricetta dell'assessore Verì per risolvere la questione delle liste d'attesa

Si agirà su più fronti per risolvere il problema delle liste d'attesa per le visite mediche e prestazioni negli ospedali abruzzesi. Lo ha fatto sapere l'assessore Verì intervenendo in merito agli inevitabili disagi dovuti al blocco per quasi 3 mesi delle prestazioni e visite a causa dell'emergenza Coronavirus, e che ora, con la ripartenza, stanno causando liste d'attesa particolarmente lunghe.

L'assessore ha fatto sapere che, a seguito di un contfronto con le Asl, si sta pensando ad un allungamento degli orari fino alle 22 e nelle giornate festive in tutte le strutture sanitarie, aumentando le ore di servizio dei medici specialisti ambulatoriali.

Accanto a questo, sarà eseguito un accurato monitoraggio delle prescrizioni per verificarne l'appropriatezza e si procederà anche all'ottimizzazione delle agende degli erogatori pubblici e privati.

La Verì ha aggiunto che la Regione è consapevole dei disagi per i cittadini, ricordando comunque che anche in piena pandemia le urgenze sono state sempre assicurate, concludendo che era inevitabile adottare misure stringenti per tutelare operatori sanitari e pazienti. Adesso, invece, è arrivato il momento della ripartenza, con cautela, e l'assessore ha aggiunto di essere fiduciosa che la situazione tornerà alla normalità in tempi ragionevoli.