Il governatore Visco conferma: "Sì ai 3 milioni di euro per l'ospedale Covid a Pescara"

Saranno messi a disposizione 3 milioni di euro dalla banca d'Italia per l'apertura del nuovo ospedale Covid19 a Pescara. Lo ha confermato il governatore Visco dopo le anticipazioni del presidente della Regione Marsilio. La struttura scelta, lo ricordiamo, è quella dell'ex Ivap la palazzina rossa vicina al nosocomio pescarese.

Lo stesso Marsilio ha parlato di un contributo importante per il quale l'Abruzzo e Pescara ringraziano Visco, una somma che renderà più agevole il raggiungimento della copertura finanziaria per l'apertura della struttura che ospiterà esclusivamente pazienti positivi al Coronavirus. L'investimento complessivo sarà di almeno 10 milioni di euro, con altri 7 milioni attinti dal fondo per l'emergenza costituito dalla protezione civile nazionale e da fondi regionali come ha confermato lo stesso Marsilio ieri durante la conferenza stampa di presentazione del progetto. L'ospedale Covid19 ospiterà circa 240 posti letto e 40 terapie intensive.