Violenze sugli autobus TUA, tornano le passeggiate antidegrado

Dopo l'ultimo episodio che ha visto protagonista un senegalese, andato in escandescenze su un autobus di Montesilvano, il Comitato Riprendiamoci Montesilvano esprime solidarietà a tutti gli autisti e i controllori impegnati nella tratta Montesilvano-Pescara e annuncia "il ritorno delle 'passeggiate' (attuate in passato da altre realtà politiche e associative e con straordinari risultati) all'interno dei bus e nelle linee più a rischio", a partire da questa settimana.

Dichiara Marco Forconi, portavoce del Comitato:

"Sono davvero troppi gli episodi di violenza e vandalismo all'interno dei mezzi pubblici, sia da parte di italiani che stranieri, e tali accadimenti non sembrano subire una flessione. Intendiamo precisare, per istituzioni, personale dipendente della TUA e passeggeri, che i volontari non svolgeranno alcuna attività di controllo sui titoli di viaggio, prefiggendosi unicamente un effetto deterrenza contro degrado e inciviltà all'interno dei bus attraverso una presenza decisa e disciplinata, circoscrivendo l'azione al solo territorio di Montesilvano".