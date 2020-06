Il sindaco Masci sul nuovo caso di violenza in centro: "Facciamo affidamento sul senso civico dei pescaresi"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, lancia un appello ai cittadini, compresi i titolari dei locali della movida in centro, dopo l'ennesimo episodio di violenza che si è verificato sabato sera, questa volta in via Piave.

A sedare la lite ed evitare che avesse conseguenze ben più gravi è stato l'intervento di alcuni agenti in servizio in borghese della polizia municipale.

Gli agenti, che si stavano occupando di eseguire controlli sulla somministrazione di alcoolici ai minorenni, sono riusciti a interrompere la colluttazione e a separare i contendenti, uno dei quali, precedentemente controllato, era rimasto ferito all’arcata sopraccigliare destra (poi soccorso dal 118). «Il tempismo manifestato dagli uomini della Municipale», si legge in una nota del Comune, «e l’efficacia della loro azione denota non solo le capacità dei singoli e la qualità del corpo di polizia comandato dal maggiore Danilo Palestini, ma è altresì eloquente delle misure di controllo del territorio nelle zone e nei momenti in cui le violazioni alle leggi e alle norme comportamentali del vivere civile sono più a rischio. In via Piave erano presenti quattro agenti e due ufficiali in borghese e due agenti in divisa».

Questo, invece, quanto dice il primo cittadino:

