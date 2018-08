Villa Santa Maria di Spoltore, Lega: "I lavori alla condotta idrica? Una via crucis"

Un incontro congiunto con i tecnici, per verificare l'andamento dei lavori sul cantiere per la sistemazione della rete idrica di Villa Santa Maria di Spoltore: è questa la richiesta che Antonella Paris, consigliera comunale della Lega a Spoltore, aveva fatto al Comune dopo un paio di sopralluoghi effettuati nell'area interessata dalle opere di sistemazione.

"Alle mie richieste di informazioni - spiega Antonella Paris - non ho ricevuto, finora, alcuna risposta. Non dal responsabile dei Lavori pubblici, che mi ha rimandato ai tecnici, rilevando di essere semplicemente un sostituto temporaneo (eppure lui è stato a capo del settore fino al 24 giugno, quindi un'idea della situazione dovrebbe pure averla). Il problema? Appare chiaro che gli operai, che stanno lavorando nel tratto finale di via Garibaldi, non hanno indicazioni chiare sugli interventi da eseguire. Un elemento per tutti: il numero degli allacci che sembrano proprio non corrispondere, almeno da quanto ho potuto constatare, rifacendomi al numero delle utenze. Frequenti sono state anche le rotture: tubi aperti, fili elettrici tranciati, con conseguente rallentamento dei lavori. E' evidente che il cantiere non è seguito come dovrebbe, tant'è che il direttore dei lavori non era a conoscenza neanche della sospensione di due settimane".