VIDEO | Si accendono gli animi in consiglio comunale, scontro fra il sindaco Masci e la Sclocco

Alta tensione e scontro in consiglio comunale per la seduta di questa mattina dedicata alla discussione ed approvazione del Dup, il documento unico di programmazione. Presenti in aula decine di ragazzi del centro di aggregazione giovanile lo sPaz e del liceo Mibe di Pescara, che protestano per la possibilità che il centro venga chiuso per trasferire l'istituto superiore nei locali di via del Circuito, decisione che fa parte del pacchetto di provvedimenti dell'amministrazione Masci nel documento unico di programmazione.

Alcuni ragazzi si sono presentati con un cerotto sulla bocca, a significare che la loro voce non è stata ascoltata. Gran parte dei ragazzi dell'istituto infatti è contraria al trasferimento così come i docenti. Sconto fra il sindaco Masci e l'opposizione di centrosinistra.

Il consigliere Pd Giampietro ha accusato il sindaco di avere un atteggiamento "talebano" incassando gli applausi dei ragazzi presenti, con Masci che ha replicato:

"Avete straperso le elezioni perche' non avete saputo dare risposte a nessuno. Avete concesso spazi pubblici ad associazion private"

La Sclocco a quel punto ha minacciato di lasciare l'aula ed il presidente del consiglio l'ha ammonita per il comportamento avuto. La consigliera ha poi aggiunto:

"Chiedo scusa per le intemperanze, ma non avete stravinto. Avete vinto e governate la citta'"