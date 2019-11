VIDEO | Parlano le sardine abruzzesi: "I politici non ci rappresentano, vogliamo essere ascoltati"

Anche l'Abruzzo ha le sue sardine. Il gruppo si è costituito appena sei giorni fa e già conta oltre 13mila followers. Abbiamo intervistato Gennaro Spinelli e Deborah Cieri, due dei promotori dell'iniziativa che ci hanno spiegato il perchè di questa scelta e soprattutto quali sono gli obiettivi del movimento abruzzese. Prima manifestazione sabato 7 dicembre in piazza Salotto.

"Ognuno di noi scende in piazza per un motivo particolare - ci hanno spiegato - Ciascuno vuole manifestare i propri problemi e dissentire da una politica che non ci rappresenta più".