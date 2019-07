VIDEO | Rancitelli, il M5s chiede l'esercito lungo le strade: "Stop ad illegalità e degrado"

L'attivazione del progetto "Strade Sicure" nella zona del Ferro di Cavallo a Rancitelli. È quello che chiederanno domani in consiglio comunale gli esponenti del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini, Paolo Sola, Giampiero Lettere e Massimo Di Renzo. La capogruppo Alessandrini sottolinea come sindaco e prefetto debbano prendere coscienza del problema delinquenza che vive questo rione e non negare che ci sia un problema sicurezza. Con Strade Sicure i pentastellati chiedono l'utilizzo dell'esercito e un presidio costante delle forze dell'ordine.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...