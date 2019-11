Viale Regina Margherita, Ztl: cartelli con gli orari non aggiornati da 3 mesi

Cartellonistica degli orari della ztl di viale Regina Margherita mai aggiornati, nonostante l'orario sia stato modificato dalla giunta Masci il 28 luglio scorso. A segnalare la questione è la consigliera comunale del Pd Catalano, che ricorda come l'attuale amministrazione abbia posticipato l'orario alle 17 rispetto alle 16 nei giorni festivi e di sabato per poi eliminare la ztl in via de Amicis con lo spostamento della telecamera all'incrocio con viale Regina Margherita:

Dopo la decisione: il nulla. Ad oggi la situazione è l’inerzia, come dimostra la cartellonistica rimasta con il vecchio orario, ma soprattutto come attesta la mancanza di segnali all’incrocio tra via De Amicis e via Regina Margherita, tanto che ogni sabato e domenica, per evitare alle auto che entrano da via De Amicis di girare su via Regina Margherita, occorre tenere fermi due agenti della Polizia Municipale proprio a quell’incrocio.

La Catalano si chiede come mai, dopo tre mesi, l'assessore non sia riuscito a cambiare gli orari ai cartelli inserendone uno all'incrocio con via de Amicis, considerando che due risorse della polizia municipale vengono utilizzate per questo scopo ogni fine settimana: