Viabilità a Pescara, la Lega: "No a soluzioni non condivise"

No ad ordinanze sul traffico "spot" e soprattutto a provvedimenti estemporanei e non condivisi. I consiglieri ed assessori della Lega di Pescara intervengono in merito alla questione della viabilità in città rivolgendosi all'amministrazione comunale, ed in particolare al sindaco, affinchè vengano finalmente prese decisioni razionali che non danneggino commercianti e cittadini.

Come nel caso della pista ciclabile di via Muzii, che non ha apportato miglioramenti in termini di sostenibilità causando un danno ai commercianti ed agli automobilisti che si sono visti privare della possibilità di lasciare in sosta l'auto:

L’idea dell’istituzione del senso unico di marcia su via Ferrari, ad esempio, previsto nel Piano Generale del Traffico Urbano approvato dall’amministrazione Alessandrini nell’ultima seduta dell’11 aprile scorso, in modo furbesco e, oseremmo dire, quasi ‘carbonaro’ rispetto all’opinione pubblica, non può essere, a giudizio della Lega, neppure oggetto di sperimentazione,

perché non si comprende proprio per quale ragione un documento contestato dal centrodestra all’opposizione dovrebbe oggi divenire il punto di riferimento del centrodestra al governo della città. La criticità di via Ferrari-via del Circuito si risolve non con un senso unico, ma piuttosto evitando l’imbuto della rotatoria attraverso un collegamento diretto tra via Bassani-Pavone e via De

Gasperi, una nuova e ulteriore direttrice alternativa proprio a via Ferrari.

La Lega fa sapere che nel prossimo piano triennale delle opere pubbliche sarà inserito proprio un intervento simile, ed invita la giunta ad individuare soluzioni reali, veloci ed a basso costo come quello dei semafori negli attraversamenti pedonali della riviera, per evitare le code di auto per far attraversare i pedoni.