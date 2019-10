Via Verrino, i consiglieri Montopolino e D'Incecco: "La strada andava temporaneamente chiusa"

La chiusura temporanea di via Verrino è avvenuta per motivi di sicurezza e non per il capriccio di pochi. I consiglieri comunali Montopolino e D'Incecco intervengono in merito alla questione dell'istituzione temporanea della Ztl che aveva scatenato le proteste del comitato di quartiere di Rancitelli.

Secondo i consiglieri di maggioranza, la chiusura è stata disposta dopo le sedue delle commissioni dei lavori pubblici e dei sopralluoghi, evidenziando come diversi residenti abbiano chiesto questo intervento considerando che la strada non è illuminata e veniva percorsa spesso ad alta velocità:

Allo stato attuale è conclusa la procedura di esproprio del terreno adiacente che permetterà l'ampliamento della strada (4 ottobre è stata conclusa la procedura di esproprio) , che sarà pertanto dotata di illuminazione pubblica, marciapiede e nuovi parcheggi anche per la chiesa degli Angeli Custodi.

Il finanziamento per i lavori è già disponibile e occorre solamente andare avanti con le procedure di affidamento e realizzazione dei lavori sopra sopra descritti (parliamo ancora di pochi mesi)

Montopolino e D'Incecco infine parlano di un serio impegno per la zona che permetterà di eseguire i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza sottolineando come la strada però, fino ad ora, non abbia mai avuto i crismi di una vero e proprio asse viario.