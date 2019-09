Via Verrino diventa una Ztl, l'attacco di Blasioli: "Il Comune asseconda il capriccio di qualcuno"

Una storia infinita e travagliata che sembra destinata a proseguire senza dare una soluzione definitiva ai residenti quella di via Verrino, a Rancitelli. Il consigliere regionale ed ex vicesindaco Blasioli interviene in merito alla decisione del Comune che ha richiuso al traffico la strada proseguendo però i lavori voluti ed appalatati dall'amministrazione Alessandrini.

Blasioli infatti fa sapere che una recente delibera di giunta Masci:

Il 5 settembre sull’Albo pretorio comunale è stato infatti pubblicato l’avviso di esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’esproprio ex art. 22 bis DPR 327/2001, che fa seguito alla determina dirigenziale n. 1649 del 2 settembre 2019 e che fissa l’immissione in possesso per il giorno 3 ottobre 2019 ed in prosecuzione per il giorno 9 ottobre, ma se questo atto del procedimento di esproprio dà la certezza che non ci sono ricorsi da parte dei proprietari, ed è quindi propedeutico all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori, che a questo punto potrebbero partire già a dicembre/gennaio.

In realtà, aggiunge Blasoli, la giunta Masci ha anche approvato una delibera che istituisce una Ztl e di fatto chiude via Verrino per motivi riguardanti alcune istanze verbali di cui però non sembra esserci traccia scritta o ufficiale: