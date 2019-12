Via Stradonetto, nuove buche e dissesti a pochi giorni dalla conclusione dei lavori - FOTO

Nuove buche, dissesti e pericoli stradali in via Stradonetto a Pescara, nonostante i lavori appena conclusi per il rifacimento del manto stradale. La denuncia arriva dalla consigliera Pd Catalano che attacca l'amministrazione comunale per non aver sorvegliato adeguatamente e monitorato il cantiere appaltato dalla precedente giunta di centrosinistra.

Secondo la Catalano, vi sono nuove buche e sfaldamenti

A distanza di poche settimane dalla fine dei lavori, che dovevano essere duraturi, evidenzio lo stato di una sede stradale molto carente e pericolosa. Il fondo è talmente sdrucciolevole che non garantisce aderenza dei veicoli e, soprattutto, ai motocicli e alle biciclette che vi transitano. Chiedo, pertanto, se è stato effettuato il collaudo dei lavori e sollecito una diffida alla ditta per eseguire un nuovo intervento a regola d’arte prima ancora che sia effettuata la segnaletica.

La consigliera sottolinea come l'amministrazione comunale abbia il dovere di controllare i lavori finanziati con i fondi dei contribuenti pescaresi: