Via Gioberti, in dirittura d'arrivo i lavori per il parcheggio e la nuova viabilità

In dirittura d'arrivo i lavori per il parcheggio e la nuova viabilità in via Gioberti. Lo ha fatto sapere l'assessore Albore Mascia, aggiungendo che il cantiere ha pienamente rispettato i tempi previsti con la segnaletica orizzontale già realizzata ieri, mentre oggi sarà realizzata quella verticale e domani sarè eliminata la recinzione del cantiere.

Cambia anche la viabilità con il senso unico da viale Bovio con obbligo di svolta in via Monte Grappa. I lavori, ricorda l'assessore, fanno parte di un pacchetto di interventi di riqualificazione di varie vie e piazze cittadine. Il costo di quest'opera è stato di 18.800 euro.

"Finalmente rispondiamo all'esigenza di migliorare la viabilità come ci è stato chiesto da molti cittadini. L’istituzione del senso unico consentirà un accesso più agile sia nelle ore di ingresso e uscita da scuola sia il mercoledì, in occasione del mercato settimanale lungo la strada parco, quando il parcheggio è utilizzato da molti cittadini. Nei prossimi giorni, in accordo con l'assessore Gianni Santilli, la riqualificazione sarà completata con un efficace intervento di verde urbano"