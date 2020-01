Mascia annuncia: "Un tavolo di lavoro per la sicurezza in via di Sotto"

Un tavolo di lavoro per garantire la sicurezza in via di Sotto. Lo ha annunciato l’assessore comunale alla Mobilità, Luigi Albore Mascia, che ha convocato la riunione per mercoledì 15 gennaio, alle ore 9, invitando a confrontarsi tecnici, dirigenti, il presidente della Commissione mobilità, Armando Foschi, e il capogruppo dell’Udc, Massimiliano Pignoli.

"Vanno studiate soluzioni strutturali - sottolinea Mascia - per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, siano essi automobilisti, ciclisti o pedoni. Non solo dunque manutenzione, pure doverosa, ma elementi di dissuasione e attività di controllo adeguate al contesto di una delle arterie principali della città, a servizio di aree ad alta densità di popolazione".