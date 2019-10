Via di Sotto, lavori Gmg: l'assessore Del Trecco rassicura i residenti

I lavori di completamento dell'accordo di programma denominato Gmg in via Di Sotto verranno realizzati. Lo ha annunciato l'assessore comunale Del Trecco, annunciando un incontro a breve con i cittadini e commercianti fornendo i dettagli precisi del progetto, oltre ai tempi.

L'assessore attacca l'ex vicesindaco Blasioli, e la vecchia amministrazione di centrosinistra per non aver sbloccato la situazione nei cinque anni di governo cittadino, ricordando che la giunta Alessandrini approvò il progetto per un importo di 229 mila euro:

Purtroppo tale stanziamento permetterà solo la realizzazione di una parte della piazza, del cosiddetto primo lotto, e saranno necessarie ulteriori risorse per il suo completamento stimato, complessivamente, in circa 600mila euro, risorse che ovviamente l’amministrazione Alessandrini con l’ex vicesindaco Blasioli non ha mai pensato di mettere in bilancio né di stanziare, occupando il proprio tempo a sfornare chiacchiere con i cittadini. Ora il governo di centrodestra sta facendo due passi in più, ovvero, al di là di mandare avanti la progettazione e quindi l’appalto per il primo lotto della piazza, e di individuare le risorse necessarie per la successiva prosecuzione delle opere, abbiamo anche riaperto un dialogo con la GMG per giungere al reperimento delle risorse da investire sempre sulla piazza e sull’ultimazione dei parcheggi interrati: quest’ultimo intervento ha un costo pari a 700mila euro