Presente e futuro delle scuole di Pescara: vertice in Comune per discutere anche dell'ultimo giorno di scuola

Fare il punto della situazione per quanto riguarda l'attività scolastica, con un occhio al prossimo futuro ed anche un dibattito sulla possibilità di concedere un ultimo giorno di scuola ai ragazzi e bambini prima della chiusura ufficiale dell'anno scolastico.

L'assessore e vicesindaco Santilli ha riunito questa mattina, nella sala consiliare del Comune i dieci presidi degli istituti comprensivi cittadini, per aprire un dibattito su come organizzare la ripartenza a settembre e sul tema dell'eventuale ultimo giorno di riapertura conclusivo.

Le docenti si sono dimostrate molto scettiche sulla possibilità di utilizzare i parchi cittadini, ritenendo che non sussistano le condizioni per garantire l’osservanza delle regole di distanziamento tra i bambini, e rilevando che in un quadro in continuo mutamento sarebbe difficile se non impossibile farsi carico di una responsabilità del genere con un impegno diretto delle scuole.

Il sindaco Carlo Masci si è detto disponibile a concedere strutture di grande capienza per questo genere di evento, se dovesse essere confermato dal Governo e seguendo le indicazioni per evitare la diffusione del contagio dal Covid19. Domani la commissione comunale guidata dal consigliere Rapposelli si riunirà proprio per discutere di queste tematiche. presenti all'incontro anche la dirigente di settore Luciana Di Nino e la responsabile del servizio Enrica Di Paolo e il responsabile della ditta La Serenissima che cura la refezione scolastica, Alessandro Venditti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fra i punti più controversi per la riapertura delle scuole a settembre, c'è proprio la questione dei pulmini e delle mense.