Vertenza Iper Città Sant'Angelo, Licheri (SI): "Vogliamo chiarezza"

Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana, interviene con una nota perchè in Abruzzo sono a rischio decine di posti di lavoro all'interno della vertenza Iper a Città Sant'Angelo, Ortona e Colonnella.

"Assistiamo - scrive Licheri - all'ennesimo tentativo di sacrificare sulla pelle dei nostri lavoratori e delle loro famiglie, conseguenze dovute alla crisi della grande distribuzione. Ad oggi, dopo l'avvenuta cessione dei punti vendita di Città Sant'Angelo, Colonnella e Ortona, non si conoscono ancora i dettagli dell'operazione e tutte le misure volte a garantire continuità occupazionale da parte del gruppo Conad nei cfr dei propri dipendenti. Siamo qui a ribadire la necessaria ed urgente apertura di un tavolo politico regionale per garantire che questa vendita non celi riduzione di posti di lavoro ed eventuali contrattazioni a ribasso rispetto alle condizioni lavorative dei dipendenti in forza. Non possiamo permetterci l'ennesima debacle sul piano del lavoro. Il nostro territorio è ormai allo stremo".

Sinistra Italiana è al fianco di tutti i lavoratori interessati dal possibile licenziamento e declassamento:

"Siamo in prima linea - afferma Licheri - per trovare una soluzione politica che dia garanzie alle famiglie in ballo, a tutti i lavoratori che fino ad oggi sono stati tenuti all'oscuro di operazioni di vertice che potrebbero gravare in modo irreversibile sulle loro vite lavorative. Chiediamo che venga aperta una discussione sul problema Iper, ma che possa sfociare in un largo confronto sul tema delle liberalizzazioni. Siamo una delle poche regioni italiane che continua a sfornare autorizzazioni per costruire nuovi centri commerciali. Bisogna invertire subito la rotta prima che sia troppo tardi".