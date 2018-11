Verifiche sugli alberi, Antonelli chiede l'apertura di un tavolo istituzionale

Il capogruppo comunale di Forza Italia, Marcello Antonelli, interviene polemicamente sui trattamenti inerenti al patrimonio arboreo di Pescara.

“Dopo 4 anni e mezzo di amministrazione, la giunta Alessandrini commissiona il secondo studio per verificare la stabilità delle piante cittadine, e intanto lecci, pini e palme continuano a venire giù come birilli. È evidente che ‘osservare’ i nostri alberi non è più sufficiente, e che piuttosto occorre passare alle azioni concrete per salvare il nostro patrimonio arboreo chiamando a raccolta tutte le migliori forze e professionisti per un piano di intervento rapido ed efficace”.