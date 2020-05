L'assessore regionale Verì ringrazia gli infermieri impegnati nell'emergenza Covid: "Ora confronto per la fase 2"

Un grande ringraziamento a tutti gli infermieri abruzzesi, impegnati in questi mesi di lotta al Coronavirus, da parte di tutti i cittadini per un ruolo insostituibile nel sistema sanitario. L'assessore Verì interviene nella giornata internazionale dell'infermiere ringraziando tutto il personale al lavoro nei presidi abruzzesi con spirito d'abnegazione unico e spesso mettendo a repentaglio la propria vita e la salute per assistere i malati.

L'assessore ricorda che fin dall'insediamento del governo regionale il personale infermieristico è stato messo al centro dell'attenzione per la programmazione sanitaria, ricordando le assunzioni e le stabilizzazioni dei precari nelle Asl, e nelle ultime settimane è stata estesa l'indennità contrattualmente prevista per il solo personale di malattie infettive a tutti gli infermieri impegnati nelle attività Covid oltre ad una premialità aggiuntiva per i mesi di marzo ed aprile.

