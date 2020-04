L'assessore Verì sui ritardi dei tamponi: "Si lavora senza sosta per recuperare, nuovo macchinario bloccato in dogana"

I laboratori abruzzesi sanno lavorando senza sosta con i mezzi a disposizione per recuperare i ritardi che si sono accumulati nell'analisi e referto dei tamponi. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale alla sanità Verì intervenuta durante la rubrica dell'ufficio stampa della Regione "Sos Coronavirus".

Il ritardo, che nei giorni scorsi ha alimentato diverse polemiche, si è accumulato soprattutto nel distretto di Chieti, dove mancava la classe di priorità per i singoli tamponi, anche se l'assessore ha ribadito che i test urgenti vengono immediatamente processati, e che l'accumulo riguarda quasi esclusivamente i soggetti asintomatici che hanno dichiarato di aver avuto contatti con persone positive al Covid.

In merito al macchinario acquistato dalla Regione che permetterà di processare fino a 2400 tamponi al giorno, l'assessore Verì ha specificato che è bloccato in dogana da diversi giorni:

"La consegna era prevista per il 10 aprile ma le procedure doganali, più lunghe del previsto, stanno causando ritardi"

Con quel macchinario in funzione non solo si recupereranno tutti i ritardi ma si potrà anche ampliare la platea di aventi diritto nell'immediato ed essere pronti in caso di nuovi focolai di Covid. Per i test sierologici, l'Abruzzo si uniformerà alle indicazioni nazionale, e non appena sarà possibile offrire un test si farà di tutto per garantirlo ai cittadini.