Vandali in azione nella sede di Pescara della Lega Salvini Premier

La notte scorsa è stato compiuto un atto vandalico ai danni della sede di Pescara della Lega Salvini Premier. A riferirlo il commissario provinciale e consigliere regionale Luca De Renzis, aggiungendo che è stata divelta la targa davanti allo stabile dove si trova la sede.

De Renzis ha sottolineato che potrebbe essere non un semplice atto vandalico ma un chiaro atto di matrice politica, e per questo ha fatto sapere che la Lega non si lascerà intimidire continuando con le attività che stanno riscuotendo tanto apprezzamento fra i cittadini.

Quello di questi giorni non è il primo attacco contro una sede della Lega e contro Salvini tuttavia, senza sottovalutare la gravità del fatto, continueremo fermamente a respingere ogni forma di violenza consapevoli che la politica che ci contraddistingue è quella del dialogo, del consenso, delle risposte concrete alle esigenze di cittadini e imprese e non quella brutale della caccia ideologica

all’avversario.

Per l'esponente locale della Lega, questo modo di confrontarsi non farebbe mai parte della filosofia del partito abbassandosi a questo livello di scontro.