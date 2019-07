Val Pescara, il consigliere Testa sollecita l'apertura della postazione 118 a Manoppello

Attivare subito la postazione 118 Val Pescara - Manoppello, utile per i servizi d'emergenza ed operativa 12 ore al giorno. Il consigliere regionale Testa ha presentato una risoluzione in consiglio regionale al fine di ottenere in tempi brevi l'attivazione della postazione a Manoppello, in una posizione strategica che permetterà di rispondere alle chiamate di soccorso in un'ampia area limitrofa.

Già nei mesi scorsi avevo lanciato l’allarme sulla mancata attivazione di un servizio così basilare. Auspicando che il 118 territoriale di Manoppello possa vedere una pronta messa in funzione, ne mancano all’appello ancora due: una nella città di Pescara, denominata “Pescara Sud” operativa H24, e la postazione estiva “Caramanico” H12, che era stata approvata dalla scorsa Giunta regionale ma mai inserita nelle rete d’emergenza . Dopo esattamente tre anni dall’approvazione è necessario un intervento tempestivo al fine di attivare le postazioni 118 mancanti. Non è accettabile che un sistema salva vita non rappresenti una priorità

assoluta