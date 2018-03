Urp, apertura straordinaria a Pescara e Montesilvano in occasione delle elezioni

In vista delle operazioni di voto per le elezioni politiche di domani, domenica 4 marzo, continuano le aperture straordinarie dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pescara, per consentire ai cittadini che ne hanno bisogno di richiedere il certificato elettorale o, all'occorrenza, l'eventuale duplicato della carta d'identità.

Domani gli sportelli resteranno aperti dalle ore 7 alle 23, cioè durante il periodo di tempo in cui si potrà votare nei seggi cittadini.