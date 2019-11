"Università di Strada": ciclo di incontri con l'Arci Pescara, apre il ministro Provenzano

L'Arci Pescara, nell'ambito dell'iniziativa nazionale Università di Strada, lancia la "Scuola di Politica", che avrà inizio sabato 23 novembre e vedrà ospite nella nostra città il ministro per il Mezzogiorno Beppe Provenzano. Questo ciclo di incontri si terrà ogni sabato, per 13 settimane, fino al 21 marzo, nella sede dell'Arci, ad eccezione degli incontri con Provenzano e l'ex governatore della Puglia Nichi Vendola, che invece avranno luogo allo Spazio 010 in via dei Peligni.

Oltre a loro ci saranno:

Mario Tronti

Francesca Chiavacci

Vincenzo Visco

Stefano Cristante,

Luciana Castellina,

Giorgio Benvenuto

Livia Turco

Ecco cosa spiega Antonio Tiberio, presidente dell'Arci di Pescara: