Rinasce l’Udeur, in Abruzzo sarà coordinato dal pescarese Mattia Giansante

L’UDEUR di Clemente Mastella, rifondato appena un mese fa a Napoli, rinasce anche in Abruzzo. Dopo l’assoluzione piena arrivata a dieci anni dall’inizio dell’inchiesta che portò alle dimissioni dell’allora Guardasigilli, ora si apre una nuova fase che vede l’UDEUR parte fondante e integrante, insieme all’UDC di Cesa, di “Noi con l’Italia – UDC”, lista facente parte della coalizione di centrodestra.

Il segretario politico nazionale On. Clemente Mastella ha nominato in Abruzzo i vertici del partito che ricostituiranno una casa per tutti quei moderati rimasti delusi dall’attuale sistema partitico, traghettando l’UDEUR in questa delicata fase di costituzione delle liste e nella imminente campagna elettorale.

Mattia Giansante e Massimiliano Di Scipio, già dirigenti nazionali del partito fino al 2008, saranno rispettivamente coordinatore politico e responsabile organizzativo dell’Udeur in Abruzzo. Nei prossimi giorni verranno ufficializzate tutte le altre nomine nelle realtà territoriali.

Mattia Giansante, 31enne pescarese, ha già incontrato il segretario regionale dell’UDC Enrico Di Giuseppantonio per porre le basi di una leale e fattiva collaborazione: l’obiettivo è di ridare all’Abruzzo una classe dirigente e politica che sappia tornare ad ascoltare le istanze proveniente dai territori e da quelle categorie sociali come giovani, anziani e piccole e medie imprese, che in questo delicato periodo di instabilità economica e lavorativa stanno soffrendo maggiormente.

Inoltre, Giansante chiederà ai partiti alleati della coalizione e agli altri soggetti aderenti a “Noi con l’Italia – UDC”, la costituzione di un tavolo permanente di confronto per individuare le migliori candidature possibili in vista delle elezioni del 4 marzo.