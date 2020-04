L'appello dell'Udc abruzzese a Marsilio ed al Governo: "Riaprire le chiese e far partecipare i fedeli alle messe"

Riaprire le chiese per garantire la libertà di culto, e dunque consentire ai fedeli di pregare e partecipare alla messa. La richiesta arriva dall'Udc abruzzese con il segretario regionale Di Giuseppantonio, a nome della direzione abruzzese con il capogruppo alla Regione Marianna Scoccia e di segretari provinciali Andrea Buracchio, Marco Cozzi, Carlo Giolitto e Berardo De Simplicio.

L'Udc chiede a Marsilio di sollevare la questione con il Governo Conte per il decreto che entrerà in vigore dal 4 maggio prossimo con l'avvio della fase di ripartenza. Secondo il partito, Conte non avrebbe dato il giusto peso e spazio alla libertà di culto, da tempo fortemente ridotta.

Per tale ragione si stigmatizza l'ulteriore proroga sine die dell'illogica e discriminatoria limitazione ai fondamentali diritti costituzionali volti a garantire la dignità ed il pieno sviluppo della persona. Ciò a difesa della nostra fede, ma anche della nostra democrazia e della Costituzione, che sulla dignita' e il pieno riconoscimento della persona umana si fonda Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Di Giuseppantonio, infine, il Governo deve ascoltare l'appello della Cei e garantire il diritto delle persone di partecipare alle sante messe e di accostarsi alla preghiera e sacramenti, trovando soluzioni di sicurezza e rispettando il distanziamento sociale.