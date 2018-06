Turismo a Montesilvano, Maragno: “Tanti progetti per valorizzare il territorio”

A dirlo è il sindaco Francesco Maragno che esprime soddisfazione per il successo ottenuto dal Mundial Beach Soccer, la manifestazione sportiva che nel weekend ha animato l’arena del mare di Montesilvano con le vecchie glorie del calcio italiano e non solo.

«Il turismo – aggiunge il sindaco – è il primo motore per lo sviluppo del territorio. Quello sportivo rappresenta una carta in più per la promozione delle nostre bellezze. La dimostrazione arriva ormai quotidianamente dai grandi eventi di stampo nazionale e internazionale che ospitiamo a Montesilvano. Penso ad esempio al Trofeo di Scacchi che per il secondo anno consecutivo ha portato 1724 giocatori, 356 squadre, entrando nel guinness dei record. Penso anche a “Sport in Tour 2018”, il campionato nazionale promosso dall’Unione Sportiva Acli che ha coinvolto 5000 atleti, o ancora alla Robocup Junior 2018 European Championship, il torneo internazionale che si è svolto al Pala Dean Martin e che ha visto la partecipazione di studentesse e studenti provenienti da 17 nazioni. Queste rappresentano tutte ottime cartoline per mostrare le bellezze del nostro territorio. Opportunità simili giungono anche dalla rete di gemellaggi che stiamo strutturando. Il lavoro per potenziare sempre di più la nostra immagine prosegue».