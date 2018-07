Tunnel sotto la stazione: il M5S propone di intitolarlo a Simone Weil

Intitolare il tunnel della stazione, attualmente nel degrado ma che a breve dovrebbe ospitare il mercatino etnico, alla filosofa francesce Simone Weil morta di stenti in Inghilterra a Ashford nel 1943 a 34 anni. La proposta arriva dal consigliere comunale del M5S Massimiliano Di Pillo, che sottolinea come la zona rischierà di diventare un nuovo ghetto dove rinchiudere chi invece da anni vive regolarmente e stabilimente in città.

Attualmente il tunnel è covo di tossici, prostitute, sbandati ed alcolizzati e spesso è stato teatro di crimini anche gravi.