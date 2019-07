Tua, il presidente Marsilio ai parlamentari abruzzesi: "Servono fondi dal Governo per il trasporto pubblico"

Maggiori risorse dal Governo per il trasporto pubblico locale. È la richiesta fatta dal presidente della Regione Marsilio ai parlamentari abruzzesi a margine dell'evento in corso a Lanciano per la presentazione del bilancio Tua e del nuovo consiglio d'amministrazione. Marsilio ha evidenziato come le risorse siano in costante diminuzione creando problemi alle aziende locali di trasporto, che svolgono un servizio cruciale per la qualità della vita dei cittadini:

"Lo stato di salute del trasporto pubblico locale è un indicatore del livello di civiltà di una società. Tua, anche a costo di qualche sacrificio, ha chiuso il bilancio in attivo creando i presupposti per una nuova stagione di rilancio-Forse l'utilizzazione del sedime ferroviario dismesso della Sangritana per la realizzazione della Fondovalle Sangro, nel tratto verso Castel di Sangro, ha allarmato, ma i cittadini abruzzesi possono stare tranquilli rispetto all'utilizzo dei fondi destinati al completamento ferroviario della Fondovalle Sangro."

Marsilio ha aggiunto che si tratta di una linea storica realizzata a fine '800 e che sarà difesa grazie al fondo da 10 milioni di euro ed all'apertura a breve dei cantieri.