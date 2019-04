Truffa sul trasporto di pazienti, Pettinari: "Revocare subito la convenzione con la Asl"

Revocare subito la convenzione con la Asl all'associazione di volontariato che avrebbe truffato la Asl di Pescara per circa 40 mila euro. A parlare è il consigliere regionale del M5S Pettinari che commenta l'inchiesta della Guarda di Finanza che ha scoperto rimborsi falsi per trasporti di pazienti in dialisi, in alcuni casi addirittura deceduti mesi prima.

Pettinari presenterà un'interrogazione all'assessore Verì per chiedere l'immediata revoca della convenzione: