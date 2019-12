Torna il treno delle 16.40 da Roma Termini a Pescara

Ripristinato il collegamento ferroviario fra Roma Termini e Pescara delle 16.40. Lo ha fatto sapere il segretario Pd Cambise aggiungendo che Trenitalia, con l'aggiornamento dell'orario invernale, ha ripristinato anche il treno regionale delle 14.08 da Avezzano per Roma Termini.

Cambise aveva sollecitato da tempo per il ripristino dopo le richieste e lamentele dei pendolari e cittadini, ma ora punta l'attenzione sui lavori di ammodernamento della linea ferroviaria Pescara - Roma considerando i 10 milioni di euro disponibili ma inutilizzati per la progettazione esecutiva come ricordato anche dal senatore ed ex Governatore D'Alfonso.

È immorale che queste risorse del contratto di programma RFI – MIT stiano lì a giacere inspiegabilmente inutilizzate. È una priorità e va seguita giorno dopo giorno. Occorre dunque proceduralizzare assolutamente questo ben di dio che abbiamo atteso da anni. Inoltre, sarebbe bello poter ripristinare un treno veloce non stop con tre fermate intermedie (Chieti – Sulmona – Avezzano). Occorre, pertanto, lavorare in fretta per aumentare l’accessibilità esterna dell’Abruzzo, sia riducendone la perifericità europea sia aumentandone il valore della sua centralità in Adriatico

Secondo Cambise, occorre poi guardare ad un nuovo concetto di infastrutture e collegamenti che metta in rete le ferrovie europee oltre ai porti per il corridoio intermodale Tirreno – Adriatico Barcellona – Civitavecchia – Pescara – Ortona – Vasto – Ploce.