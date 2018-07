Treni, il sogno di Ranieri: "Da Pescara a L'Aquila in meno di un'ora e mezza"

A chiederselo è il consigliere regionale Gianluca Ranieri, che spiega come sarebbe possibile raggiungere L'Aquila con il treno da Pescara in meno di un'ora e mezza:

“Grandi cambiamenti per il nostro territorio e ambiziosi progetti si annunciano da politici locali a giorni alterni da più di un anno. Riqualificazione dell'area stazione ferroviaria-Pile, interventi infrastrutturali di ammodernamento, anche se la stazione aquilana è già stata dotata di un buon livello di decoro con gli ultimi interventi costati 10 milioni di euro. Da analisi di traffico ferroviario si evince che in alcuni orari la frequentazione è pari a zero; l'utenza utilizza il treno quasi esclusivamente sulla tratta L'Aquila-Sulmona non trovando concorrenza in altri mezzi di trasporto. Basterebbero interventi infrastrutturali sulla linea che puntino ad un collegamento più veloce tra L'Aquila e Pescara per trasformare questa tratta ferroviaria in una linea complementare verso dorsali importanti come Pescara-Bologna e Pescara-Bari. Sarebbero sufficienti minimi interventi di modifica del tracciato".