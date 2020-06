VIDEO | Topo esce da un tombino in via Firenze in pieno giorno, Sclocco: "È evidente che ci sia un problema in città"

Il problema topi sembra essere ormai presente ogni giorno con avvistamenti in varie zone di Pescara e con video che diventano virali.

Uno degli ultimi, in ordine di tempo, è quello postato dalla consigliere comunale Marinella Sclocco.

La Sclocco ha condiviso un video sul suo profilo Facebook riproponendo il discorso relativo alla problematica dei roditori che "passeggiano" nelle vie del centro e non solo.

«Mentre il sindaco (che ama Pescara)», si legge nel post della Sclocco, «scrive che la città è sempre più pulita, arrivano (di continuo) video di ratti che passeggiano (stavolta) su via Firenze. È evidente che in città c’è un problema. Perché fare finta di niente? Anzi, perché dire bugie? Ma sopratutto... la Corea che come dice Masci, ci prende ad esempio lo sa? Intanto la commissione per discutere la problematica topi di fatto è saltata».