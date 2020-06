Allarme topi in città, la consigliera Pd Catalano denuncia: "Situazione fuori controllo" [FOTO]

Intervenire subito per risolvere l'emergenza topi in città, con una situazione ormai ampiamente fuori controllo. La denuncia arriva dalla consigliera Pd Catalano che riprende le segnalazioni ed i video che circolano in queste ore e da settimane che mostrano topi, anche di grosse dimensioni, in varie zone di Pescara.

Secondo la consigliera, la giunta Masci ed Ambiente Spa devono attivare un piano straordinario di derattizzazione, ricordando che l'opposizione ha sollevato il problema da tempo chiedendo la convocazione di una seduta straordinaria della commissione Ambiente del consiglio comunale, ricevendo rassicurazioni che però non sarebbero supportate dai fatti:

Ci sono zone della città, come viale Bovio, via Raffaello, le vie del centro pedonale, invase da ratti specialmente nei pressi dei cassonetti, ma non solo. Una situazione mai vista prima che avrebbe bisogno di azioni straordinarie e non di vaghe promesse su interventi futuri, né di semplici elencazioni di date da calendario della derattizzazione.

La Catalano ha annunciato che, in caso di mancate risposte, saranno coinvolte direttamente anche le autorità sanitarie.