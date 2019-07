Titolo mondiale Pallanuoto 2019, il commento del sindaco Carlo Masci

"Nella vetta del mondo della pallanuoto c'è anche un po' di Pescara. Come primo cittadino plaudo al successo dell'Italia ai Campionati di Gwangju, in Corea del Sud, e mi rallegro per il ruolo avuto in Nazionale dai due pescaresi Francesco Di Fulvio e Amedeo Pomilio, che inorgogliscono chiunque ami lo sport e rinverdiscono la nostra splendida e gloriosa tradizione in questa disciplina".