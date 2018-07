Tiburtina 132, dove regnano degrado e criminalità: Pignoli scrive al Questore

Morti per overdose, degrado, ed ancora spaccio in pieno giorno e prostituzione. Il consigliere comunale della Lista Teodoro Pignoli ha scritto una lettera al questore di Pescara Misiti per chiedere un intervento forte da parte delle Forze dell'Ordine nei pressi del civico 132 della Tiburtina.

Qui, infatti, da anni fra i palazzi abbandonati in costruzione regnano degrado, spaccio e consumo di droga, criminalità e prostitute a qualsiasi ora del giorno e della notte. Qualche settimana fa un giovane è stato trovato morto per overdose, ma si tratta solo dell'ultimo di una lunga serie di episodi aggiunge Pignoli.